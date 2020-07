Vallecrosia. Nuovo sequestro penale operato dagli agenti di polizia locale di Vallecrosia. Intorno alle 10,45 di ieri, i vigili hanno infatti trovato un trolley, abbandonato all’interno di un bus, decine di oggetti contraffatti tra profumi, scarpe e abbigliamento vario. Cinquantuno, in totale, gli oggetti sequestrati durante il controllo, effettuato vista la concomitanza con il mercato del venerdì a Ventimiglia, da sempre meta di ambulanti abusivi a caccia di clienti.

Continuano dunque i servizi della polizia locale, organizzati nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure”, per tutelare i cittadini dall’abusivismo. Il comando sottolinea che, oltre alle violazioni di legge che un acquisto di merce contraffatta comporta, è necessario tener conto della potenziale pericolosità che l’acquisto di profumi può rappresentare per la propria salute, in quanto non vi è alcuna garanzia sulle sostanze in essi contenute.