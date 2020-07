Vallecrosia, inizio di luglio iperattivo per la polizia locale: il nuovo servizio funziona

Vallecrosia. Inizio di luglio iperattivo per la polizia locale: tre incidenti in due giorni, il ritrovamento di una bimba di quattro anni sola e impaurita che da Bordighera si era spinta, utilizzando la pista ciclabile, sino al lungomare di Vallecrosi.

Su segnalazione di un cittadino è immediatamente intervenuta una pattuglia presente nelle immediate vicinanze e tramite ricerche dei genitori anche via social e grazie anche alle informazioni assunte da un’insegnante che stava transitando e che l’ha riconosciuto, in collegamento con i colleghi di Bordighera, in brevissimo tempo dopo aver rassicurato la coraggiosa bimba, li ha rintracciati.

Allontanato dalla passeggiata a mare un camper di nomadi, dopo accurate verifiche sui nominativi di tutti i numerosi occupanti. Il nuovo servizio voluto dall’amministrazione comunale e dal Comandante con prevalenti controlli sulla passeggiata a mare vallecrosina sta dando i suoi primi frutti.