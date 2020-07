Vallecrosia. Una giovane donna, in vacanza a Vallecrosia insieme a un ragazzo, è rimasta ferita in modo non grave in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio all’incrocio delle scuole Doria, tra via Romana e via Roma.

Stando a una prima ricostruzione, un furgone Renault Kangoo con a bordo due cittadini di Vallecrosia si è scontrato con una Volkswagen Golf nell’atto di svoltare verso San Biagio della Cima. Sulla Golf viaggiavano, in direzione Ventimiglia, due giovani in vacanza.

La ragazza è stata accompagnata in ospedale per accertamenti da un’ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sarà la polizia locale.