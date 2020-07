Vallebona, Liber Theatrum porta in scena “Se non possiamo uscire resteremo a casa a leggere poesie”

Vallebona. Oltre all’ “Ape in fiore” in “Limited Edition”, per tutta l’estate Vallebona propone anche altri piccoli e curati eventi: presentazioni di libri, mini concerti, jam sessions, cinema all’aperto ed esperienza fotografica. Il primo sarà in piazza Oratorio domenica 2 agosto alle 21.15.

Il Liber Theatrum torna in paese per portate in scena “Se non possiamo uscire resteremo a casa a leggere poesie” con la regia di Diego Marangon. Una performance di poesia e musica che sarà accompagnata dalle note della fisarmonica di Francesco La Penna.

Il pubblico, diffuso e in ordine sparso, verrà coinvolto in un’atmosfera poetica ed emozionante in tutta sicurezza.