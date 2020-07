Un concorso per progettare l’ospedale nuovo di Taggia, Viale: «Disponibile al confronto»

Imperia. «Il percorso del nuovo ospedale di Taggia mi ha vista impegnata come assessore regionale alla Sanità in un lungo iter. Non solo il nuovo ospedale è stato inserito nel piano socio sanitario, ma con grande impegno ho cercato e individuato le risorse economiche per realizzarlo attraverso l’Inail, trovando la condivisione della conferenza dei sindaci imperiese e lavorando a stretto contatto con il comune di Taggia». A parlare è la vicepresidente della Regione Sonia Viale che interviene sull’incontro che si è tenuto ieri tra l’ordine degli architetti imperiese e alcuni esponenti di spicco della giunta regionale e della politica locale. Un incontro che l’ha vista come unica “grande” assente.

«L’idea di internazionalizzare il progetto è interessante e occorre individuare ogni opportunità che il codice degli appalti offre nel nostro Paese. Tale ipotesi va seguita però in modo concreto e preciso. Ieri non mi è stato possibile partecipare per un concomitante incontro con la Federazione degli ordini dei Medici e degli Odontoiatri ma oggi ho avuto un cordiale colloquio con il presidente e gli ho confermato la mia disponibilità a un nuovo appuntamento con i proponenti e gli uffici della Regione».