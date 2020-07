Tv locali liguri online: tutti i vantaggi del poter guardare i nostri programmi preferiti direttamente da smartphone

Il mondo delle tv locali è ancora vivo e prospero, ma sempre più spesso queste emittenti decidono di abbandonare il tubo catodico per approdare nel mondo delle trasmissioni online live e on demand. Ecco le tv locali liguri che oggi sono disponibili su internet.

I vantaggi delle tv locali online

In quest’era digitale sono sempre di più i servizi che, per sopravvivere, hanno deciso di aprirsi al mondo digitale. Se un tempo per imparare nuove nozioni dovevamo per forza frequentare corsi e scuole fisiche, oggi possiamo invece scegliere la lezione che fa per noi su Skillshare, se per giocare a blackjack, slot machine e roulette andavamo al casinò di Sanremo, oggi possiamo tentare la fortuna da casa accedendo da pc, smartphone o tablet a Betway Casinò, e prima di andare al cinema controlliamo se c’è qualcosa di altrettanto interessante su Netflix direttamente dal nostro divano. Anche la tv ha capito che il futuro è online e possiamo oggi accedere ai programmi Rai o Mediaset sulle piattaforme internet RayPlay e Mediaset Play. Le tv locali non sono state da meno e approdando online hanno così inoltre aumentato grandemente la propria portata: se un tempo solo chi abitava in un determinato territorio poteva assistere alle loro trasmissioni, oggi queste sono accessibili ovunque. Basta solo avere una connessione internet.

La maggior parte di queste tv è infatti oggi accessibile da computer, tablet e perfino smartphone, e permette ai nuovi potenziali spettatori, con una semplice ricerca Google, di trovare il canale che fa per loro. Ciò aumenta anche la fidelizzazione degli spettatori abituali che possono continuare a guardare i loro programmi preferiti in vacanza o in caso di trasferimento in un’altra regione. La trasmissione su piattaforme social come YouTube o Facebook, inoltre, rende possibile agli utenti avere un ruolo attivo lasciando commenti, consigli e mi piace e rendendo il rapporto con la tv locale più interattivo. Molti canali online, inoltre, trasmettono i programmi in diretta e mantengono un archivio delle vecchie trasmissioni: in questo modo chi non riesce a sintonizzarsi al momento giusto può comunque assistere ai suoi programmi preferiti in qualsiasi momento.

Le tv locali liguri online

Quali sono quindi le principali web tv locali liguri? Se molte di queste continuano a trasmettere senza sosta, altre purtroppo hanno chiuso per diversi motivi. Non bisogna però disperare: il canale ormai chiuso ImperiaTV, ad esempio, sebbene abbia cessato ogni trasmissione a fine maggio, ha mantenuto aperto il proprio canale YouTube, seguito da più di cinquemila persone, su cui è possibile trovare le registrazioni di centinaia di programmi che vanno da telegiornali a rubriche di approfondimento. Tra i canali che invece sono vivi e vegeti spicca 111TV che, cogliendo appieno le evoluzioni e le caratteristiche intrinseche delle nuove tecnologie, ha creato una tv interattiva disponibile sia online sia su digitale terrestre, in cui l’utente può scegliere cosa guardare tra diversi programmi trasmessi contemporaneamente e lasciare messaggi in tempo reale. Tra le tv storiche che hanno deciso di approdare anche online va ricordata Entella Tv e gli altri canali a essa associati: Tigullio Tv, ETV Sport e ETV Ballerina. Disponibile sia online che su digitale terrestre, Entella Tv trasmette in diretta ed è particolarmente celebre per i suoi approfondimenti sportivi.

Trasmette live anche TeleGenova, il cui palinsesto si concentra principalmente sull’informazione tramite telegiornali e rubriche di approfondimento dedicate alla politica, ai trasporti, allo sport e alla salute. Unisce la trasmissione in diretta con l’on demand invece Primocanale, sui cui è possibile accedere ai programmi in tempo reale ma anche sfogliare l’archivio in cui sono presenti i video trasmessi in passato. Sul portale di Primocanale è inoltre possibile ammirare in tempo reale alcuni scorci di Genova grazie a diverse webcam, puntate anche sull’edificio che ospita gli studi della tv. Preferiscono le trasmissioni on demand altre web tv come la stessa Riviera24 e Liguriaweb.tv. Sulla tv di Riviera24 è possibile trovare approfondimenti e interviste dedicati a cronaca, eventi, politica e sport, girati nello studio del canale. Liguriaweb.tv dedica invece gran parte della sua programmazione al mondo dell’arte mettendo a disposizione degli utenti video dedicati al Festival di Sanremo, alla letteratura e all’arte terapia, ma per gli amanti dei nostri amici a quattro zampe è anche disponibile una sezione dedicata agli animali.



Stando al passo con le nuove tecnologie, sono molte le tv locali liguri che hanno aperto canali online, mettendo a disposizione degli spettatori portali su cui assistere ai programmi in diretta, riguardare approfondimenti e interagire lasciando commenti.