Tutto quello che c’è da sapere sui casinò live

Con la diffusione delle connessioni a banda larga si sono diffusi anche i casinò live, che sono delle sezioni apposite nei vari casinò online tramite cui è possibile giocare a vari giochi del casinò con un croupier in carne ed ossa tramite streaming video.

L’intento è quello di permettere agli utenti di giocare proprio come se si trovassero in un casinò vero e proprio. Il vantaggio ovviamente è quello di non doversi necessariamente recare al casinò per godere di questo servizio, ma è sufficiente collegarsi a un casinò online.

In questo articolo analizzeremo più nel dettaglio i casinò live e il loro funzionamento. Vedremo anche alcuni accorgimenti che devi prendere prima di lanciarti in questa avventura.

I giochi che trovi in un live casinò

Ogni casinò online ha una propria offerta, anche se molti casinò si affidano alle stesse piattaforme per offrire il casinò live, quindi potresti trovare gli stessi identici tavoli su casinò diversi.

Trovi i grandi immancabili classici come la roulette, il baccarat, il blackjack, il poker, e tanti altri giochi. La maggior parte dei tavoli a cui puoi accedere nelle sezioni live casinò sono gestite da croupier stranieri, per cui gioca solo se conosci abbastanza la lingua per poter seguire l’azione di gioco.

Ci sono comunque svariati tavoli italiani, perlomeno per i giochi più popolari, per cui non disperare.

Nella categoria “altri giochi” troviamo quei giochi un po’ particolari che si trovano solo ed esclusivamente nei casinò live. Ecco alcuni esempi:

Spin a Win : una specie di fusione tra la roulette e la ruota della fortuna, lo scopo del gioco è quello di indovinare il colore risultante dalla ruota. Ogni colore ha un proprio moltiplicatore di vincita, e ovviamente i colori col moltiplicatore più alto sono più rari sulla ruota.

: una specie di fusione tra la roulette e la ruota della fortuna, lo scopo del gioco è quello di indovinare il colore risultante dalla ruota. Ogni colore ha un proprio moltiplicatore di vincita, e ovviamente i colori col moltiplicatore più alto sono più rari sulla ruota. Dragon Tiger : una versione del baccarat in cui si deve indovinare chi vincerà tra il drago e la tigre.

: una versione del baccarat in cui si deve indovinare chi vincerà tra il drago e la tigre. Hi-Lo : una variante dell’Omaha che sta diventando sempre più popolare. Anche in questo caso lo scopo è fare il punteggio più alto.

: una variante dell’Omaha che sta diventando sempre più popolare. Anche in questo caso lo scopo è fare il punteggio più alto. Lightning Dice: in questo gioco il croupier tira tre dadi dentro alla lightning tower, e puoi scommettere sul risultato del lancio dei tre dadi. Ci sono solo 16 risultati possibili (da 3 a 18).

Ci sono anche altri giochi disponibili nei casinò live di tutta Italia, ma spesso sono varianti solo leggermente personalizzate dei classici giochi da tavolo.

Cose da sapere sui casinò live

La prima cosa da fare quando decidi di giocare su un casinò online è quella di controllare la lingua utilizzata nei vari tavoli. Se non ti senti sicuro sul tuo livello d’inglese gioca solo sui tavoli italiani. C’è anche da dire che non serve un gran livello di inglese per poter seguire bene l’azione, quindi potresti anche fare una piccola prova per vedere se riesci a giocare senza problemi.

Un’altra cosa da sapere sono gli orari del casinò live. A differenza del resto dei giochi del casinò, i tavoli live non sono aperti a qualsiasi ora del giorno o della notte. Questa è un’informazione che in genere trovi nei termini e condizioni del casinò, per cui dacci un’occhiata per assicurarti di poter partecipare senza problemi di orario.

Per quanto riguarda invece le probabilità di vittoria, sono le stesse identiche dei giochi gestiti da un software. Visto che i casinò non barano (hai garanzia di questo dalla licenza di gioco), le probabilità di vittoria sono praticamente le stesse che avresti con una versione non reale del gioco.

Infine, una cosa che vale per i casinò live come per i casinò fisici: ricorda sempre che è un gioco, e che è un passatempo, non una ragione di vita. Non perdere il controllo e gioca sempre responsabilmente. Ricorda che la casa vince sempre alla lunga, per cui anche se incappi in una serie di vittorie basta poco per perdere tutto.

Conclusione

Abbiamo visto una breve panoramica dei giochi che trovi tipicamente in un casinò live, oltre che le regole di alcuni dei giochi più peculiari.

Molti casinò hanno dei tavoli riservati solo agli high rollers, ossia ai giocatori che fanno grosse puntate. Generalmente questi tavoli sono indicati con la dicitura VIP o simili.

Alla fine giocare a un tavolo del casinò live è molto più interessante che giocare coi classici giochi da tavolo elettronici, visto che la presenza del croupier è in grado di rendere il tutto molto più interessante, per cui se sei un appassionato di giochi da tavolo ti consiglio assolutamente di provare almeno una volta nella vita il casinò live del tuo sito preferito.