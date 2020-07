Turista dato per disperso a Imperia ritrovato dai carabinieri a Santo Stefano

Imperia. E’ stato trovato nel pomeriggio mentre camminava a Santo Stefano al Mare il 44enne turista tedesco dato per disperso ieri sera, dopo che i familiari non lo avevano più trovato sulla spiaggia del Prino, dove era andato per nuotare.

E’ bastato che il fratello si allontanasse per una doccia per far sì che l’uomo, che ha problemi di salute, si allontanasse.

A trovarlo, un po’ disidratato ma in buone condizioni di salute, sono stati i carabinieri che lo hanno accompagnato in ospedale per un controllo. Nel tardo pomeriggio, il turista è stato dimesso e riconsegnato ai suoi cari.