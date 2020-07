Trovato l’accordo, all’Imperia arriva il difensore Alessio De Bode

Imperia. L’Asd Imperia comunica di aver trovato l’accordo per il tesseramento con il difensore, classe ’91, Alessio De Bode.

Alessio è un difensore centrale alto 194 cm., vanta una carriera importante con un trascorso in diversi campionati professionistici con squadre molto blasonate.

La sua carriera inizia nella stagione 2010-11 nel settore giovanile del Genoa CFC, la stagione successiva, 2011-12, fa il suo esordio in serie B con la maglia della Juve Stabia dove riesce a collezionare nove presenze. Nel 2012-13 passa in C1 al Carpi e in seguito, 2013-14 sempre in C1, al Viareggio. Nel 2013-14 un’altra esperienza molto importante con la maglia del Messina dove rimane fino al 2015 per poi passare nel Monza. In seguito si trasferisce nella Reggina, stagione 2015-16, 2016-17, in tutto colleziona 38 presenze e 4 reti, poi dal 2017 al 2019 veste la maglia del Milano City in serie D, ottenendo 61 presenze e due gol in due stagioni, infine nell’ultimo campionato firma con il Caravaggio con 21 presenze e 1 rete, sempre in serie D.