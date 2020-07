Trasporti, Pd Liguria: «Sollecitiamo apertura di tavolo tra MIT, Aspi e Regione per piano manutenzioni condiviso»

Genova. Questa mattina il Partito Democratico era in piazza a Genova per la protesta del comparto dei trasporti, convocato da Filt-Cgil e Uil Trasporti, a causa dei pesanti danni economici che la Liguria sta subendo in seguito agli innumerevoli cantieri per la messa in sicurezze delle rete autostradale.

«Condividiamo le richieste dei sindacati e sollecitiamo l’immediata apertura di un tavolo tra MIT, Aspi e Regione per condividere il piano delle manutenzioni sulle autostrade, coniugando sicurezza e diritto alla mobilità; Regione Liguria, senza perdere altro tempo, potenzi l’offerta ferroviaria oltre il 100% rispetto alla fase pre covid e coordini tempi e modalità dei cantieri sulle autostrade e sulla viabilità ordinaria; infine chiediamo al Mit di avviare un confronto con le categorie economiche, per definire indennizzi certi e certificati che diano una boccata d’ossigeno a chi è stato maggiormente colpito dal caos autostradale, dalle attività portuali all’autotrasporto, fino al turismo.

Lo diciamo ancora più chiaramente: il modo migliore per chiudere ogni polemica sollevata nei giorni scorsi è aprire e chiudere al meglio una discussione sugli indennizzi. L’emergenza in Liguria non è certo finita e non è mai stata immaginaria. Tutti devono collaborare, dal Governo alla Regione. Da parte nostra ci stiamo impegnando attivamente per sostenere, attraverso i nostri rappresentanti a livello nazionale, gli interessi dei cittadini liguri, dei lavoratori del trasporto, delle aziende e dei tanti settori produttivi colpiti» – afferma il Gruppo PD in Regione Liguria.