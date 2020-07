Sanremo. Dopo lo stop degli ultimi due fine settimana il Bay Club riparte domani e domenica, per poi inaugurare anche il venerdì notte la settimana successiva. La stagione, iniziata alla grande, si era interrotta bruscamente a causa di alcuni intoppi con il Comune (la commissione di vigilanza aveva chiesto maggiori verifiche prima di concedere il via libera alle serate danzanti) ma la proprietà e tutto lo staff della discoteca matuziana, ora, annunciano l’imminente riapertura.

Si parla di “100 ore” di musica, uno slogan curioso e apparentemente non chiaro (di certo la discoteca non sarà aperta per 4 giorni consecutivi ndr). Il significato è dato da un semplice ragionamento matematico, una trovata di marketing che fa capire quanto sia piccola la porzione di estate rimasta da trascorrere nel noto club in riva al mare.

Il numero nasce dalla moltiplicazione tra il numero di serate e la loro rispettiva durata, che casualmente si avvicinano proprio a un totale di 100 ore. Ecco perché il payoff proposto è “cento ore d’estate, cento ore di Bay, cento ore con noi”, un periodo davvero breve per rilanciare una stagione intera, ma l’energia e l’entusiasmo dello staff e degli affezionati clienti faranno la differenza in questa importante ripartenza.

«La proprietà ci tiene a ringraziare – spiegano dallo staff del Bay – il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, l’assessore Mauro Menozzi e gli uffici comunali per il sostegno e la collaborazione nelle procedure di riapertura. Ad accompagnare la campagna di lancio c’è un video molto particolare, al quale ho lavorato personalmente insieme al mio staff negli ultimi mesi, a partire dal periodo di lockdown».