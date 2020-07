Tommaso Cilli e Bruno Mantero dello Yacht Club Sanremo trionfano alla selezione per i Mondiali classe 420

Sanremo. Si è svolta a Sanremo, dal 21 al 23 luglio, la Selezione Interzonale classe 420, subito dopo le due Selezioni classe Optimist: tre giornate di regate per le selezioni al Campionato Mondiale 420.

A trionfare sono stati Tommaso Cilli e Bruno Mantero, dello Yacht Club Sanremo, con due primi ed un quarto posto. Secondo l’equipaggio formato da Ruben Lo Pinto e Federico Bossi, di Mandello del Lario. Terze le genovesi dello Yacht Club Italiano, Arianna Giargia e Silvia Galuppo, al primo posto nella classifica femminile.

Gli altri selezionati per il Mondiale sono Nora Maraglia e Simone Cucatto, del Circolo Nautico Loano, primi negli equipaggi misti; prime femminili Under 17 Camilla Michelini e Bianca Margherita Bonifaccio, della LNI Mandello del lario, e primi Under 17 i sanremesi Gabriele De Noe e Giorgio Finke, dello Yacht Club Sanremo.

Prossimo appuntamento per il club sanremese è a fine agosto con il Campionato Europeo classe 5.5, un grande evento che anticipa un importante Autunno ricco di manifestazioni di alto livello.