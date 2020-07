Tennis Club Ospedaletti, Victoria Lanteri Monaco si aggiudica il Campionato Regionale U10F Memorial Bigi

Sanremo. Victoria Lanteri Monaco si aggiudica sui campi di Valletta Cambiaso (GE), con un netto 6-0 6-1, il Campionato Regionale U10F Memorial Bigi.

Iniziata al tennis all’età di 4 anni presso l’Accademia di Diego Nargiso a Sanremo e in seguito trasferitasi al Tennis Club Ospedaletti, Victoria, neanche nove anni, seguita dai maestri Loris Lauro e Ambra Cantarelli, con la collaborazione del maestro Leo di Giacomo e del Piatti Tennis Center di Bordighera, centra ben 4 dei 5 tornei agonistici ai quali ha partecipato sino ad ora.

Due domeniche fa, si era aggiudicata la seconda tappa dello Slam by Head di Savona, vincendo in finale con il punteggio di 6-1 6-3. Victoria sarà impegnata ancora la prossima settimana con la ripresa del Torneo Next Gen a Loano, interrotto a causa del lockdown, dove, passando per le qualificazioni, era già entrata nel tabellone principale.