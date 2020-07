Taggia, sospetto covid in stabilimento balneare. Dipendente negativo al tampone

Arma di Taggia. E’ risultato negativo al tampone, il giovane lavoratore impiegato in uno stabilimento balneare ad Arma di Taggia e portato in ospedale stamani per accertamenti perché giunto al lavoro con la febbre.

In una nota diramata dall’Asl1 imperiese si legge che il dipendente «è stato trasportato questa mattina al Pronto Soccorso di Sanremo come caso sospetto Covid-19 per sintomatologia. L’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e l’esito del tampone per Covid19 è risultato negativo. Non si applicano di conseguenza ulteriori provvedimenti sanitari».

«Questa mattina sono stati effettuati accertamenti sanitari su un lavoratore impiegato in uno stabilimento balneare che aveva manifestato sintomi riconducibili al Covid – ha detto in merito il sindaco di Taggia, Mario Conio – Come potete immaginare, la notizia ha destato immediatamente preoccupazione, ma fortunatamente l’esito del tampone è stato negativo, ed è stato escluso il suo contagio.Desidero ringraziare il personale sanitario per la celerità nell’intervenire e per l’efficenza dimostrata anche in questa occasione. Colgo l’occasione per ribadire l’importanza fondamentale di mantenere atteggiamenti personali prudenti, le nostre spiagge sono sicure, e la situazione nel nostro Comune è per fortuna attualmente rassicurante; sta a noi, tramite i nostri comportamenti, fare in modo che rimanga tale».