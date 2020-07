Taggia piange lo storico titolare del Snack Bar Gian’s

Taggia. E’ lutto in paese per l’improvvisa scomparsa di Giovanni Balestra. Da decenni era il titolare del Snack Bar Gian’s del popoloso quartiere di Levà.

In molti lo conoscevano e stimavano come lavoratore e (saggio) gestore di un locale dalla quale sono passati, magari anche solo per una focaccia, generazioni di armesi e tabiesi.

Era un accanito sostenitore dell’Argentina (il campo Sclavi è a pochi passi dal bar) e appassionato pescatore. Lascia i figli Fabio e Micaela, la moglie ed i nipoti.