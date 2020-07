Taggia – Avis Imperia organizza nella giornata di sabato 18 luglio la Giornata della Donazione che avrà luogo all’interno del centro commerciale Shopville La Riviera.

La giornata dedicata alla raccolta del sangue si terrà tra le 08.30 e le 12.30 rispettando quelli che sono i vincoli imposti dalla situazione di emergenza, mantenendo quindi il dovuto distanziamento sociale.

La raccolta verrà effettuata sia tramite appuntamento (possibile da prenotare tramite il numero dedicato: 3933678372) sia raggiungendo liberamente il centro commerciale.

Ogni donatore verrà accolto dal personale medico e paramedico, oltre che dai volontari di Avis Imperia, a disposizione per assicurare che ogni donazione venga eseguita in totale sicurezza, rispettando tutte le norme igieniche.

Per questo motivo, si chiede a coloro che volessero partecipare di essere muniti di mascherina e di presentarsi in uno stato di buona salute.

« Durante il periodo estivo il bisogno di sangue è maggiore e le malattie non vanno mai in vacanza – ricorda Davide Binaggia, Presidente Avis Comunale Imperia – Sono giornate difficili per tutti ma servono a salvare vite umane. Venite a Donare!»