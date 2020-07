Taggia, fino all’8 settembre visite guidate gratuite nel centro storico: tutti gli appuntamenti

Taggia. Continuerà fino all’ 8 settembre la consueta stagione di visite guidate gratuite, il martedì e venerdì pomeriggio, al centro storico di Taggia giunte ormai alla 22esima edizione. Per partecipare alle visite, che si svolgono per lo più all’aperto, è obbligatoria la prenotazione via sms al 338 6913335 e l’uso della mascherina.

IL CALENDARIO:

– Martedì 4 AGOSTO: Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello. La visita guidata accompagnerà i presenti a scoprire gli imponenti sistemi difensivi del borgo messi in opera per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche.

– Venerdì 7 AGOSTO: “Il convento dei R.R. Padri domenicani a Taggia”: la visita guidata introdurrà i presenti alla visita della parte medievale del centro storico e alla scoperta di quello scrigno di tesori d’arte che è il Convento dei Padri domenicani a Taggia.

– Martedì 11 AGOSTO: Dal Ponte antico, al giardino di Villa Curlo e alla Basilica collegiata della Madonna Miracolosa: la visita guidata accompagnerà i presenti a percorrere il ,monumentale Ponte Antico fino ad entrare nell’intimo giardino di Villa Curlo (appositamente aperto), per concludere la passeggiata nel cuore del centro storico dove sorge la basilica secentesca, cuore della devozione tabiese.

– Venerdì 14 AGOSTO, “Il convento dei R.R. Padri domenicani a Taggia”: la visita guidata introdurrà i presenti alla visita della parte medievale del centro storico e alla scoperta di quello scrigno di tesori d’arte che è il Convento dei Padri domenicani a Taggia.

– Martedì 18 AGOSTO “Il culto di Santa Maria Maddalena a Taggia, luoghi ed economia di una devozione dalla Provenza a Taggia”: la visita guidata attraversando il centro storico sosterà presso la Chiesa di Santa Lucia sede della Compagnia di S. Maria Maddalena e racconterà le origini della festa.

– Venerdì 21 AGOSTO, “Il convento dei R.R. Padri domenicani a Taggia”: la visita guidata introdurrà i presenti alla visita della parte medievale del centro storico e alla scoperta di quello scrigno di tesori d’arte che è il Convento dei Padri domenicani a Taggia.

– Martedì 25 AGOSTO: Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello. La visita guidata accompagnerà i presenti a scoprire gli imponenti sistemi difensivi del borgo messi in opera per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche.

– Venerdì 28 AGOSTO “Il convento dei R.R. Padri domenicani a Taggia”: la visita guidata introdurrà i presenti alla visita della parte medievale del centro storico e alla scoperta di quello scrigno di tesori d’arte che è il Convento dei Padri domenicani a Taggia.

INFO:

Ritrovo direttamente a Taggia, in Piazza IV NOVEMBRE ore 16.30 (capolinea bus di linea num 13 Sanremo-Taggia)

È richiesta la prenotazione anche se le visite sono sempre confermate: per prenotarsi indirizzare una mail a raffaella.asdente@alice.it oppure a uit@comune.taggia.im.it oppure inviare un sms al cell 338 6913335

Si ricorda che è necessario munirsi di mascherina propria.

Soltanto il venerdì è previsto l’ingresso al convento dei Padri domenicani (euro 5,00)

Si consiglia di indossare scarpe comode

L’ordine delle visite può subire variazioni improvvise

Le visite si svolgono anche in caso di pioggia

Per ulteriori informazioni Ufficio Iat – Villa Boselli 0184 43733 (dal martedì alla domenica ore 10-12 e 17-19; solo il lunedì ore 10-12)