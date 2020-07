Taggia Calcio dà il benvenuto ad Alessandro Scappatura

Taggia. L’Asd Taggia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo, per la stagione sportiva 2020-2021, dalla Sanremese Calcio del calciatore Alessandro Scappatura.

L’attaccante, classe 99, ha vestito la maglia del Ventimiglia, di Sanremese ed Ospedaletti. La società ringrazia la Sanremese per il prestito del calciatore e per la collaborazione tra le due società, nelle persone del direttore generale Pino Fava, del presidente Marco Del Gratta e di Dino Miani e la società Ventimiglia Calcio per la correttezza nei rapporti durante la trattativa.

Augurandogli buona fortuna tutta la società è felice di dargli il benvenuto nella famiglia giallorossa.