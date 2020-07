Stato d’emergenza per il Coronavirus, si va verso la proroga fino al 15 ottobre

Roma. Lo stato d’emergenza per il Coronavirus verrà prolungato fino al 15 ottobre.E’ quanto emerge dalle dichiarazioni che il premier, Giuseppe Conte, ha fatto al Senato durante le sue comunicazioni odierne in Aula.

Come previsto dal codice di protezione civile, con il vaglio della Corte Costituzionale, la dichiarazione dello stato d’emergenza, “Costituisce il presupposto per l’attivazione di una serie di poteri e facoltà necessari per affrontare con efficacia e tempestività le situazioni emergenziali” ha dichiarato Conte nel suo discorso riportato dall’Ansa.

Sempre per il primo ministro la situazione Covid-19 è in continua “imprevedibile” evoluzione sembra non aver ancora esaurito il suo effetto. Senza la proroga dello stato d’emergenza inoltre, cesserebbero di aver effetto 38 ordinanze.