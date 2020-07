Spuntano volantini con discorso ex assessore Perinaldo, Mauro Agosta: «Mi dissocio dal gesto»

Perinaldo. Una serie di volantini, con stampato parte del discorso pronunciato da Mauro Agosta in consiglio comunale a Perinaldo, quando ha annunciato le proprie dimissioni, è apparsa alle fermate dell’autobus tra Ventimiglia e Bordighera. In stampatello, scritto a pennarello nero: Perinaldo.

Un’azione che non è piaciuta all’attuale consigliere (ora in opposizione): nonostante le dure parole rivolte al sindaco Francesco Guglielmi in occasione del parlamentino, Agosta condanna il gesto compiuto da ignoti con altrettanta fermezza.

«Ancora non ho la certezza di presentarmi come candidato sindaco – dichiara Mauro Agosta -. Sto valutando con attenzione ogni possibilità e mi candiderò solo nel caso in cui ci siano le condizioni, ovvero l’appoggio tecnico di persone esperte e il sostegno della popolazione. Poi si vedrà: le elezioni si possono vincere o perdere, ma questo è un altro discorso».

«In ogni caso – spiega il consigliere – Se deciderò di scendere in campo, la mia sarà una campagna elettorale improntata alla ricerca di collaborazione e condivisione, non di certo sullo sputare veleni. Non è nelle mie corde e non lo farò».

«Mi dissocio dal gesto, anche se quello che è scritto è quanto si può leggere in Comune, essendo parte del discorso che ho pronunciato in consiglio comunale e dunque messo agli atti – conclude -. Ma quando dovevo dire io l’ho detto e per me è finita lì, ora si volta pagina».

Una volta avvertito della presenza dei volantini, Agosta stesso si è recato presso le fermate degli autobus dove erano stati visti e li ha tolti.