Spesa solidale a Camporosso: Aceb e Croce Azzurra raccolgono generi alimentari

Camporosso. Si e’ svolta sabato scorso a Camporosso la raccolta alimentare “una spesa per la ripresa” su iniziativa della associazione “Aceb” con la collaborazione della Croce Azzurra di Vallecrosia.

Un gesto di solidarietà per chi si trova in difficolta’, in questo momento di crisi economica, che ha permesso ai volontari di “Aceb” di raccogliere presso il supermercato Ekom di via Braie ben 330 pacchi di pasta e riso, 19 bottiglie di olio, 56 litri di latte, 94 pacchi di biscotti oltre a zucchero, farina e altri alimenti a lunga conservazione.

I generi alimentari raccolti sono stati consegnati alla Protezione civile di Camporosso per la distribuzione. l’Amministrazione comunale ringrazia i volontari dell’Aceb e della Croce Azzurra e tutti i cittadini che hanno contribuito con grande generosità.