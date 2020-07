Sostegno economico per Agenzie di viaggio liguri, Michelucci: «Potranno beneficiare di alcuni bandi a fondo perduto»

Genova. «In merito alle nostre persistenti richieste di aiuto e sostegno economico a favore delle Agenzie di viaggio, oggi l’assessore Benveduti ha dichiarato che potranno beneficiare di alcuni bandi a fondo perduto che saranno pubblicati tra luglio e agosto» – dichiara il capogruppo di IV in regione Juri Michelucci.

«Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto visto che arriva dopo una mia interrogazione e persistenti richieste di sostegno economico in Consiglio regionale. Ora è necessario che la Regione convochi al più presto un tavolo di confronto in modo tale che vengano stabiliti in sinergia le esigenze a cui dare risposta attraverso i bandi che saranno emessi.

Non possiamo perdere altro tempo senza che vi sia un sostegno effettivo e concreto per questo importante settore della nostra economia» – dice Michelucci Juri.