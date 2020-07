Smart home ed efficientamento energetico domestico: la linea Iren Plus dedicata alla tua casa

Il mercato dell’energia affronta continue transizioni e cambiamenti e Iren affronta tutto ciò mediante una strategia che si basa sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’efficientamento energetico.

Legame con i clienti, relazioni forti con i territori di riferimento, sviluppo di una value proposition basata su integrazione dell’offerta con canali digitali e centralità del cliente sono i punti di forza storici della strategia di Iren. Al cliente e alla sua abitazione, che ha un ruolo di fondamentale importanza, è dedicata la linea Iren Plus, il cui obiettivo è quello di trasformare la commodity energetica in un servizio ad alto valore aggiunto, basato sulla smart home e sull’efficientamento energetico.

Iren Plus ha lo scopo di mettere a disposizione dei propri clienti tutti gli strumenti capaci di rendere le loro case più intelligenti, ottimizzando i consumi domestici e riducendo al minimo gli sprechi di energia.

Tra i punti di forza figurano le lampadine Led, che rappresentano la prima e la più semplice misura capace di abbattere i consumi di energia elettrica nella propria abitazione: hanno infatti una durata media che va dalle 50 mila alle 80 mila ore, mentre quelle a incandescenza durano solamente mille ore. Inoltre, le lampadine a Led disperdono molta meno energia elettrica rispetto a quelle a incandescenza, che trasformano in luce solamente il 10% dell’energia assorbita.

Un passo fondamentale verso l’efficientamento energetico domestico è rappresentato dalla gamma di caldaie a condensazione dell’offerta Iren Comfort Caldaia, che include anche il termostato intelligente Lyric di T6R di Honeywell in omaggio e il servizio di manutenzione gratis per due anni.

Non solo caldaie, termostati e lampadine a Led, infatti l’offerta di IrenPlus comprende anche i pannelli fotovoltaici che permetteranno al cliente di risparmiare sulla bolletta e al contempo produrre energia pulita e sostenibile. Sono numerosi i vantaggi dell’installazione di un impianto fotovoltaico: assenza di ogni tipologia di emissione capace di inquinare, abbattimento importante dei costi dei consumi elettrici, risparmio di combustibili fossili, elevata affidabilità impiantistica e riduzione dei carichi energetici sulla linea elettrica.