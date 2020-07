Ventimiglia. Continua a prendere forma lo staff tecnico che la prossima stagione si occuperà del settore giovanile del Ventimiglia calcio. Mario Amarella e Leandro Di Franco sono stati confermati alla guida degli allievi 2004 (Under 17). Conferma strameritata visto l’ottimo lavoro che i due allenatori hanno svolto la scorsa stagione.

L’estate scorsa Amarella e Di Franco avevano raccolto una sfida importante, quella di rifondare completamente un gruppo partendo praticamente da zero, visto che la squadra 2004 non esisteva. Sono riusciti nell’intento di aggregare numerosi ragazzi, di dare una precisa identità a questo gruppo e soprattutto un bel gioco, con la conseguenza che la neonata squadra durante il campionato è riuscita a levarsi diverse soddisfazioni.

Il prossimo campionato dovrà essere quello della definitiva maturazione di un gruppo di ragazzi che prima della sosta forzata causa Covid, stava ben figurando nel proprio girone.

I due allenatori, i dirigenti ed i ragazzi (vecchi e nuovi) si incontreranno in una riunione fissata per mercoledì 29 luglio organizzata per gettare le basi per il prossimo campionato.