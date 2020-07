Settore giovanile, il Bordighera Sant’Ampelio Calcio è pronto per la prossima stagione

Bordighera. «Siamo lieti di comunicare che anche quest’anno per la quarta stagione di fila saremo ai nastri di partenza dei vari campionati di settore giovanile» – fanno sapere dalla compagine della città delle palme.

«Nonostante il periodo non facile ripartiamo con l’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto. Lo staff tecnico, ormai consolidato, è confermato nella sua totalità a testimonianza della grande unione, coesione e fiducia nel progetto iniziato 4 anni fa. Gli allenamenti delle varie categorie riprenderanno a partire dalla seconda metà di agosto iniziando con i Giovanissimi 2007/2008.

Anche quest’anno, come nella passata stagione, in attesa del nuovo campo sportivo sul territorio di Bordighera, che ci auspichiamo sia pronto per la stagione 2021-2022, saremo ospiti per allenamenti e partite nelle strutture di Camporosso e Vallebona, più precisamente: a Camporosso per le annate 2007 2008 2009 2010 2011 e a Vallebona per le annate 2012 2013 2014 2015.

Cari ragazzi bordigotti e non, vi aspettiamo numerosi per toccare con mano la professionalità e la dedizione all’insegnamento del gioco del calcio da parte dei nostri tecnici» – dice il Bordighera Sant’Ampelio Calcio.

Per ulteriori informazioni potete contattare i seguenti numeri Valter Francesconi al 3384655735 o Roberta Pastorino al 3356375360.