Ventimiglia. Igor Cassini, 34 anni, consigliere comunale di minoranza a Dolceacqua è rimasto ferito in modo serio in un incidente avvenuto poco prima delle 19 in Corso Genova, all’incrocio con via Chiappori, di fronte al negozio Oviesse, a Ventimiglia.

Cassini era in sella alla sua moto quando, per ragioni ancora da chiarire, è finito a terra dopo uno scontro con un suv.

Soccorso da un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera, il giovane è stato poi trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure per una brutta frattura al femore.

La Redazione di Riviera24 augura al consigliere una pronta guarigione.