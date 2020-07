Sciopero trasporti, Pastorino (Linea Condivisa): «A fianco dei lavoratori. Governo, Aspi e istituzioni locali mettano fine a disservizi»

Genova. «In coerenza con quanto denunciato nei giorni scorsi, anche nei confronti delle affermazioni, poi smentite, del Ministro De Micheli, Linea Condivisa aderisce e partecipa in maniera netta e decisa alla manifestazione di Filt Cgil e Uiltrasporti indetta stamane davanti alla Prefettura di Genova. Chiediamo che il Ministro De Micheli convochi entro martedì prossimo una riunione fra Governo, ASPI, Regione Liguria e Comune di Genova, per mettere un punto ai disservizi autostradali». Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, questa mattina in piazza con i lavoratori e le organizzazioni sindacali dei trasporti.

«L’unico modo per uscire dalle chiacchiere è mettere attorno a un tavolo tutte le parti in causa, con il coordinamento del Governo. In questo modo Regione e Comune non avranno più alibi: non potranno più scaricare su altri responsabilità che sono anche loro, e che impattano in maniera determinante sull’economia e sulla sicurezza della Liguria – sottolinea Pastorino -. Con questo disegno sconsiderato, stanno condannando all’agonia questo territorio, il suo lavoro, la sua economia e anche la sua bellezza, visto che cosi si disincentiva il turismo. Vediamo il grande paradosso del nuovo ponte: non dovrebbe mancare molto all’inaugurazione, eppure per il momento servirà a ben poco, se non a nulla, visto che è collegato a una rete autostradale al collasso».

«Serve da subito una riduzione dei cantieri, nel rispetto delle normative vigenti, per dare ossigeno alla mobilità di persone e merci. Servono garanzie economiche a corto raggio per il completamento delle infrastrutture, a cominciare da quelle su ferro, per attenuare il traffico autostradale nei prossimi tempi. Servono incentivi al trasporto pubblico, a ogni livello, e rilancio dei collegamenti aerei a costi calmierati – conclude Pastorino -. Tutti i nodi vengono al pettine. La giunta Toti non è stata capace di avviare una seria politica regionale dei trasporti, improntata al cambio di rotta. Al contrario, abbiamo assistito all’ostinata conservazione di rendite e favori, nei confronti di un sistema anacronistico. Che, però non a caso, è anche un sistema di potere».