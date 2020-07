Scelta “Una bandiera per il Mediterraneo”: verrà issata a Imperia

Imperia. Si è conclusa la consultazione pubblica per scegliere la bandiera del Mediterraneo. L’iniziativa “Una bandiera per il Mediterraneo” è stata ideata da Simone Perotti e lanciata dalla spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale “Progetto Mediterranea”, che ha svolto un lungo viaggio a vela (20.000 miglia) per tutto il Mediterraneo, Mar Nero, Atlantico, dal 2013 al 2019 alla ricerca e riscoperta delle radici identitarie mediterranee. Alla spedizione, oltre ai 50 che l’hanno svolta e sostenuta, hanno preso parte in totale 450 persone.

«Questa bandiera – ha aggiunto Simone Perotti – è il primo passo, il simbolo di pace e integrazione, di coesistenza nella diversità che porterà inevitabilmente e necessariamente ai futuri Stati Uniti del Mediterraneo. Ciò di cui, tra l’altro, l’Europa ha urgente bisogno per sopravvivere». «Per questo – ha concluso Perotti – invieremo questa bandiera ai 30 Capi di Stato dei Paesi mediterranei, ai vertici dell’UE, alle autorità italiane. E soprattutto la isseremo noi con orgoglio su Mediterranea».

La bandiera verrà issata a bordo di imbarcazione Mediterranea, per la prima volta, il prossimo 24 luglio nel corso di una cerimonia pubblica a Porto Maurizio, Imperia. Interverranno gli autori.