Scegliere un casino legale online: alcuni consigli

Il mondo del gioco online, anche e soprattutto dopo gli ultimi mesi di lockdown, è cresciuto in maniera esponenziale. Di qui, la necessità per un numero sempre maggiore di utenti di andare alla ricerca di soluzioni che siano al contempo sicure e affidabili, ma in grado di garantire un’esperienza di gioco il più possibile divertente.

Ebbene, al giorno d’oggi, il problema principale per tanti utenti che sono alle prime armi e che non hanno una grande esperienza in questo campo, è quello di trovare un casinò online che possa essere sicuro e al contempo legale, ovvero che possa operare nel più completo rispetto della normativa attualmente in vigore in Italia.

Sul web, quindi, si possono trovare diverse indicazioni per fare una scelta il più possibile responsabile: un elenco di casino legali può tornare sempre molto utile, soprattutto se non si ha la minima idea di come approcciarsi a questo settore sul web, che offre un gran numero di piattaforme in effetti e che, di conseguenza, può mettere in difficoltà gli utenti che non hanno mai giocato e puntato online.

Verificare la licenza ADM o AAMS

Il primo e inevitabile passo per comprendere se un casinò operi sul web in modo legale e sicuro è indubbiamente quello di accertarsi se esponga il marchio ADM o AAMS all’interno della propria home page. Quelle piattaforme che lo fanno, vuol dire che hanno ricevuto apposita certificazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno constatato e controllato come effettivamente quel portale operi in modo rispettoso di tutte le regole previste dall’apposita normativa in vigore in Italia sul gioco d’azzardo online.

Nello specifico, tale certificazione rappresenta una vera e propria tutela per tutti i giocatori online, dal momento che permette di scongiurare che vengano usati dei software truccati. Al tempo stesso, viene assicurata da parte dei casinò online anche la garanzia di probabilità di vincite adeguate rispetto agli standard che sono stati stabiliti.

Al contempo, un altro fattore importante che viene assicurato da tale licenza è il rispetto e la tutela della privacy degli utenti, così come del gioco responsabile e l’integrazione di specifiche funzionalità di autoesclusione. Di conseguenza, il consiglio migliore che ci sentiamo di dare è quello di scegliere sempre un casinò online che operi dietro licenza ADM o AAMS.

Controllare la varietà e qualità dei giochi

Un altro aspetto molto importante per fare la scelta migliore possibile è senz’altro quello di verificare in modo attento e scrupoloso la qualità, nonché la varietà dei giochi che vengono proposti sul web. Il primo passo deve consistere sempre nel controllo della tipologia di software che viene adottato da parte del portale. In tal senso, bisogna andare a verificare se sia un programma aggiornato e attuale, come ad esempio quelli realizzati da grandi e famosi marchi come NetEnt, Microgaming e Playtech.

Attenzione anche ai giochi preferiti: se non sono presenti, ovviamente la scelta deve essere reindirizzata su un’altra piattaforma di gambling. Quindi, provate a capire quale possa essere la varietà di giochi presente all’interno del portale e quali sezioni metta a disposizione degli utenti: nello specifico, dovrebbe essere sempre presente una sezione

dedicata al gioco live, sia in riferimento ai vari giochi da casinò che per quanto riguarda le scommesse su eventi e discipline sportive.