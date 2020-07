Santo Stefano al Mare. E’ stata trasportata, dall’elisoccorso del 118, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV) la donna rimasta ferita verso le 13 nei pressi di via Ortassi.

Sembra che la sventurata abbia infilato per sbaglio un piede in un tombino, per poi rimanere infilzata da una sorta di spunzone metallico. Sul posto , vicino ad un deposito di rifiuti, sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Sanremo ed il 118, con automedica ed ambulanza.

Dopo averla liberata dalla “trappola” i soccorritori hanno trasportato la ferita all’elicottero atterrato in un prato vicino alla strada Aurelia. Di lì, una volta a bordo, la donna è stata trasferita al plesso ospedaliero nel savonese, in codice giallo di media gravità.