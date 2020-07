Santo Stefano al Mare, barca affonda nel porto degli Aregai

Santo Stefano al Mare. È scattata all’alba la mobilitazione dei soccorsi per un’imbarcazione a vela di circa 12 metri ormeggiata nel porto di Marina degli Aregai che sta affondando per cause tutte da chiarire.

Sul posto si soni precipitati i vigili del fuoco che avranno il compito di provare a interrompere la discesa in acqua del natante. Al momento non sembrerebbe ci siano persone da mettere in salvo o ferite.

(Notizia in aggiornamento)