Sanremofamusica, appuntamento in piazza Colombo e in piazza Bresca

Sanremo. Due appuntamenti di #sanremofamusica domani, il 29 luglio, in piazza Colombo e d in piazza Bresca.

A partire dalle 18.30 in piazza Bresca -Obelisco appuntamento con “Flee” di Edoardo Cinalski. Il progetto musicale Flee è composto unicamente dal cantante Edoardo Cinalski, che attraverso la sua voce e la sua tastiera crea un sottofondo musicale praticamente assente nella panoramica ligure, quello della Lounge Music and Chillout.

Con linee vocali morbide e ritmiche e con l’uso di un pianoforte digitale dal suono elegante. L’evento è organizzato da Ristornate Nicò, Punto B, Sottocoperta, Chico e Rosa e U re Cantu insieme al Comune di Sanremo

Dalle 21 in piazza Colombo appuntamento coi Pan e Pumata. Pan e Pumata è un progetto nato nel 2018, durante una tiepida sera primaverile, nella frazione di Coldirodi, tra Sanremo ed Ospedaletti (in provincia di Imperia), dalla voglia di un padre e di un figlio di unire due correnti musicali diverse, ma complementari tra loro. Marco, il maestro (diplomato al Conservatorio in Clarinetto), ha lavorato come musicista per circa 30 anni, esibendosi in molti locali da ballo del Nord/Centro Italia e nelle più importanti feste di piazza della provincia di Imperia. Andrea, il Menestrello, della Musica non ne può farne a meno. Cresciuto a pane e Musica, fin da giovane, ascolta principalmente i cantautori e la musica Italiana. L’evento è organizzato da Lollipop, Blanco Cafe, la Botte Gaia, Slurp, Profumo del Mosto e Comune di Sanremo.