Sanremo. Un bel tombino aperto accoglie subito chi si accinge a percorrere la via con i calcinacci che le fanno da contorno. Poi le radici che deformano l’asfalto la fanno da padrone (specialmente in curva) ed il tutto è completato da tre carcasse semicarbonizzate, testimoni di un rogo (doloso?) di circa un mese fa.

Leggi anche Le fiamme Sanremo, rogo di auto e moto a Pian di Poma

Questa è (sembra da tempo) strada privata al Sole, una traversa di corso Marconi alla periferia ovest della Città dei Fiori, zona residenziale ma, come ci spiega Giovanni, uno dei tanti residenti esasperati: «Abbiamo segnalato la situazione al Comune oramai da diversi anni, ma le risposte tardano ad arrivare, anzi ci sentiamo dimenticati. C’è quel tombino che pur rimanendo sempre aperto è almeno segnalato, giusto per evitare cadute rovinose, a piedi o con lo scooter. Ma finchè non lo si chiude – continua la testimonianza – costituirà sempre un pericolo ed un pessimo biglietto da visita per una strada residenziale all’ingresso di Sanremo».

di 11 Galleria fotografica Sanremi, strada privata al Sole









Sì perchè la via si affaccia sul mare ed i tanti che hanno deciso di vivere lì, spendendo ovviamente più che in un’altra zona, proprio non ci stanno.

«Ci sono quelle due auto e quel motorino bruciati – ci dice Donatella che vive lì da tempo – che non sono ancora state rimosse. Io capisco le esigenze d’indagini degli inquirenti ma credo sia responsabilità del Comune portarle via. Sono pericolose ed inquinanti. Per non parlare delle radici che oramai in diversi punti hanno deformato il manto stradale rendendolo simile ad una pista da cross».