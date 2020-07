Sanremo, valanga di multe e rimozioni in via Gioberti. L’isola pedonale cambia orari

Sanremo. Dopo la valanga di multe dall’introduzione dell’isola pedonale serale che ha travolto i “centauri” abituati a parcheggiare in via Gioberti inferiore, arriva un cambio orari con slittamento in avanti di due ore della chiusura della strada.

Leggi anche

Per mitigare i disagi di chi lavora nel centro e doveva assentarsi poco prima della fine del servizio per andare a spostare il proprio mezzo a due ruote, salvo beccarsi una sanzione per divieto di sosta con conseguente rimozione del veicolo (un totale di circa 130 euro a verbale), il Comune ha deciso di slittare la chiusura della strada di due ore, alle 20 – prima era alle 18 -, fino alla mezzanotte e mezza.

La richiesta all’amministrazione comunale è stata inoltrata con un’istanza degli stessi commercianti della zona, i quali, in queste settimane di apertura dell’area pedonale stabilita per effetto della delibera “Spazio Aperto”, hanno assistito personalmente a centinaia di veicoli rimossi e altrettante contravvenzioni elevate ai rispettivi proprietari. Un fatto che invece di incentivare la presenza nei locali, stava di fatto portando al risultato opposto.

Domattina il comandante della polizia municipale Claudio Frattarola, ricevuto il nuovo indirizzo del Comune, provvederà a emettere apposita ordinanza che sarà valida a partire dalla stessa sera.