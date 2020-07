Sanremo. Tribune chiuse lato campo da softball e terra rossa che scarseggia sul diamante di Pian di Poma. A denunciare le due problematiche che affliggono l’impianto comunale è il consigliere Luca Lombardi di Fratelli d’Italia.

Le foto che ha mostrato ieri in occasione del consiglio comunale sono inequivocabili. Allo stato dell’arte, è diventato impossibile per i genitori dei ragazzi e delle ragazze seguire le partite dalle tribune, mentre per i giovani del Sanremo Baseball scivolare per raggiungere le basi può essere un’impresa, vista la scarsa manutenzione anche del campo principale. Il consigliere Lombardi ha auspicato un pronto intervento del Comune.