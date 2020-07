Sanremo, torna il Consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti, 59, per il giorno mercoledì 22 luglio, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Settore Servizi Finanziari– Servizio Ragioneria

Rendiconto di gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 20189. Approvazione (immediatamente eseguibile) PROP. N. 47/2020

2) Settore Servizi Finanziari – Servizio Ragioneria

Approvazione del ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2019. Variazione di bilancio. (Immediatamente eseguibile) Prop. N. 48/2020

3) Settore Segretario Generale – Servizio Sgreteria ed organi istituzionali concessione spazi del Palafiori

Destinati al pubblico spettacolo alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo indirizzi (Immediatamente eseguibile) PROP. N. 51/2020.