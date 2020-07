Sanremo. Dopo oltre sei mesi le zontiane si sono incontrate al ristorante Byblos di Ospedaletti per presentare il nuovo consiglio direttivo 20/22. Tanti progetti, nella speranza di poter tornare operative al cento per cento.

Una serata all’insegna dell’amicizia, in pieno spirito zontiano, quella svoltasi martedì sera a Ospedaletti, dove il club service sanremese si è incontrato per rinnovare il consiglio direttivo (confermata invece per il secondo biennio consecutive la presidente uscente Cinzia Papetti) e presentare una nuova socia, un fiore all’occhiello per Zonta, Lorena Grossi, Sovrintendente della Polizia di Stato, andata in pensione nel novembre scorso.

Foto 2 di 2



«Una donna speciale che sicuramente farà molto per Zonta – spiega soddisfatta la Papetti – Lorena Grossi ha prestato servizio per trentadue anni presso il Commissariato di P.S.di Sanremo e Zonta Club Sanremo per ben venticinque anni si è occupata dei reati concernenti le fasce deboli (maltrattamenti in famiglia, violenza assistita, violenza sessuale e stalking) e in special modo la violenza di genere».

A far parte del nuovo consiglio direttivo che resterà in carico sino a luglio 2022 sono Donatella Striglioni (tesoriera), Fernanda Littardi (vice presidente), Cristina Dionisotti (segretaria), Micaela Porcellana, Valeria Rota, Paola Cagnacci, Anna Morgano, Fulvia Siccardi e Donatella Vivaldi (consigliere), Maura Grimaldi e Orietta Ferrari (cerimoniere).

Nel corso della serata sono stati ricordati i due service “covid-19” effettuati da parte di Zonta Sanremo, il primo riguardante l’acquisto di mascherine per l’ospedale Borea a inizio emergenza, il secondo una donazione al comitato locale di Croce Rossa Italiana con la quale, in collaborazione con altri club, è stato acquistato un macchinario per accellerare il risultato dei tamponi, donato poi all’Asl 1.

E restando in tema di Croce Rossa, le socie hanno infine ringraziato la presidente Cinzia Papetti, che al fianco di Lorena Grossi, durante tutta l’emergenza socio sanitaria hanno lavorato fianco a fianco coi volontari effettivi e temporanei per ritirare, confezionare e poi distribuire generi alimentari alle moltissime persone che erano rimaste senza lavoro.