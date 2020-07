Sanremo, sold out il concerto di De Piscopo e il teatro per bambini a Villa Nobel

Sanremo. Sold out il concerto “Tullio De Piscopo & Friends” (Uno Gas Energia) e il teatro per bambini “Il bosco dei sogni congelati” (ass. cult. Leonardo Da Vinci). Questi appuntamenti di Villa Ormond e Villa Nobel, tra i primi del calendario delle manifestazioni estive organizzato dall’assessorato al turismo, hanno registrato il tutto esaurito in pochissimi giorni!

«E’ un primo risultato molto incoraggiante – commenta l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – che sottolinea non solo l’apprezzamento per le nostre proposte ma anche la validità del sistema di prenotazione on line. Un buon inizio che speriamo sia preludio di una proposta estiva davvero gradita ai cittadini e ai turisti in vacanza a Sanremo. Un’estate con oltre 80 appuntamenti che possono incontrare il gusto di grandi e piccini e che permettono di trascorrere serate all’insegna del divertimento e della sicurezza, nel rispetto dei protocolli che abbiamo imparato a conoscere in questo periodo».

Si ricorda che tutti gli appuntamenti del calendario manifestazioni prevedono la prenotazione obbligatoria: eventi a Villa Ormond e Villa Nobel (non concerti dell’Orchestra Sinfonica). Prenotazione obbligatoria esclusivamente su www.sanremo2020.eventbrite.it. Informazioni: mail: sanremo2020@nidodiragno.it ; tel. / WhatsApp (lun-ven 9-13 /15-18.30): Coop. CMC + 39 393 875 36 37, eventi Orchestra Sinfonica: attraverso il sito dell’Orchestra www.sinfonicasanremo.it