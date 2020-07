Sanremo, senza mascherine nei negozi: scattano multe da 400 euro

Sanremo. Personale e avventori senza mascherine. E’ questo il motivo per cui ieri il personale della Polizia Locale, impegnato in servizi di controllo per il rispetto della normativa sulle misure di prevenzione previste dall’emergenza epidemiologica COVID-19, ha multato il personale di due esercizi e un avventore all’interno di un locale pubblico.

In tutti i casi è stata riscontrata l’assenza e il mancato uso delle mascherine previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A carico dei tre trasgressori è stato elevato verbale d’infrazione con la pena prevista di € 400. Inoltre, per i due esercizi, potrà essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.

Nei prossimi giorni proseguirà l’attività di controllo sul territorio per rispetto degli obblighi sanciti in materia di COVID-19.