Sanremo. Dopo il successo della prima serata, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo ritorna giovedì 16 luglio alle 21.30 nella splendida cornice di Villa Ormond con il concerto: “Le quattro intramontabili stagioni”.

L’ingresso al parco, come da disposizioni ministeriali in termini di sicurezza, verrà scaglionato a gruppi, a distanza di orari predefiniti e comunicati a tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione on line e che rientreranno nel numero massimo consentito.

Si ricorda che i concerti sono tutti a ingresso totalmente gratuito, ma per i quali è obbligatoria la prenotazione on line attraverso il sito ufficiale dell’Orchestra (di cui riportiamo il link www.sinfonicasanremo.it ).

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo aspetta il suo pubblico con estremo piacere per un’altra incantevole serata in sua

compagnia.

Di seguito il programma della serata:

“Le quattro intramontabili stagioni“

del 16 luglio

Direttore: Giancarlo De Lorenzo

Violino: Ksenia Milas

Antonio Vivaldi

Concerto in Mi Maggiore per Violino, Archi e Continuo “La primavera”, op. 8 n. 1, RV 269

1) Allegro

2) Largo

3) Danza pastorale: Allegro

Antonio Vivaldi

Concerto in Sol Minore per Violino, Archi e Continuo “L’estate”, op. 8 n. 2, RV 315

1) Allegro non molto. Allegro

2) Adagio

3) Presto

Antonio Vivaldi

Concerto in Fa Maggiore per Violino, Archi e Continuo “L’autunno”, op. 8 n. 3, RV 293

1) Allegro

2) Adagio molto

3) Allegro

Antonio Vivaldi

Concerto in Fa Minore per Violino, Archi e Continuo “L’inverno”, op. 8 n. 4, RV 297

1) Allegro non molto

2) Largo

3) Allegro