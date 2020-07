Sanremo, scontro moto-auto sulla strada per Bussana. Giovane in elicottero al Santa Corona

Sanremo. Un giovane in sella alla propria moto è rimasto ferito in uno scontro con una Mercedes sulla strada che conduce a Bussana Vecchia.

A soccorrere il ragazzo è stato il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo. Da Albenga si è alzato in volo l’elisoccorso “Grifo” che ha portato il giovane, rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Presente anche la polizia locale che ricostruirà l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento la due ruote sulla quale viaggiava il motociclista non si trova.