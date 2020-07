Sanremo, schianto in scooter in corso Manzoni. Grave una donna

Sanremo. Una donna di 35 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto intorno alle 5 di stamane in corso Manzoni. La giovane viaggiava in sella al proprio scooter quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto. Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi.

La trentacinquenne è stata soccorsa dal personale del 118 e da un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo che l’ha trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.