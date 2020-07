Sanremo. Un gruppo di residenti desidera ringraziare pubblicamente il Comune per i lavori di asfalto e segnalatica messi in atto in corso Salvo D’Acquisto.

«Scriviamo per ringraziare l’Ufficio Strade del Comune, l’assessore Massimo Donzella ed il tecnico Di Zio per i lavori fatti in C.so Salvo D’ Acquisto nella zona del Morgana.

Foto 4 di 4







Grazie al nuovo asfalto e alla nuova segnaletica disegnata, il tratto della curva è stato messo in sicurezza, ora in quel posto è vietato posteggiare e per chi guida l’auto c’è un’ottima visuale che previene potenziali incidenti, peraltro già avvenuti in passato. Pertanto facciamo i complimenti a chi fa il proprio mestiere con competenza» – scrive Alberto Savona, per un gruppo di residenti.