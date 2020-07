Sanremo, riapre al pubblico il museo civico

Sanremo. Un atteso ritorno quello del museo civico di Sanremo, nel monumentale edificio seicentesco di Palazzo Nota, che riapre al pubblico martedì 28 luglio, in piena sicurezza e in ottemperanza alle nuove disposizioni.

Il museo civico, che raccoglie il ricco patrimonio archeologico, storico e artistico della città di Sanremo e del ponente ligure, riapre con un nuovo orario:

– mattino, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30

– pomeriggio, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

In questa prima fase, si consiglia ai gruppi la prenotazione telefonica al numero 0184/580700/03 o all’indirizzo mail ufficio.museocivico@comunedisanremo.it per contingentare al meglio gli ingressi che non potranno superare le 10 persone contemporaneamente, proprio per non creare assembramenti all’interno delle sale.

All’ingresso viene misurata la temperatura corporea con termoscanner ed è vietato l’accesso alle persone con più di 37,5°. È obbligatorio lasciare i propri dati all’ingresso (nome, cognome, provenienza e numero di telefono) per consentire il tracciamento delle presenze. Durante tutta la visita al museo, la mascherina è obbligatoria ed è necessario utilizzare i guanti che vengono forniti all’ingresso.

I visitatori devono seguire il percorso circolare indicato dalle frecce e mantenere sempre la distanza dalle altre persone di almeno 1,80 metri (esclusi gruppi familiari). All’ingresso, ai visitatori viene fornito anche il materiale informativo in italiano, inglese, francese, tedesco e vengono consegnate le brochure dedicate alle collezioni artistiche ed archeologiche del museo: non possono essere lasciate in alcun caso lungo il percorso.

In questa fase, per questioni di sicurezza, non potrà essere utilizzato l’art box dedicato ai bambini ma sarà possibile usufruire – muniti di guanti – dei supporti multimediali presenti all’interno delle sale.

Informazioni

Orario di apertura:

– mattino, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30

– pomeriggio, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

Biglietti di ingresso: € 5 intero; € 3 ridotto per over 65, studenti e gruppi minimo 10 persone. Ingresso gratuito: bambini sotto i 6 anni, disabili e guide turistiche munite di patentino.

E-mail: ufficio.museocivico@comunedisanremo.it / Tel. 0184 580700.