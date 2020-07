Sanremo, Rebecca Scialanca della Nuova Lega Pallavolo giocherà nella Cuneo Granda Volley

Sanremo. Un altro grande riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto da parte della Nuova Lega Pallavolo arriva dalla notizia che la giovanissima Rebecca Scialanca, classe 2005, la prossima stagione agonistica la giocherà nella società Cuneo Granda Volley.

Dopo aver iniziato nella Riviera Volley e respirato aria di pallavolo dalla mamma Erika Siciliano (pilastro della Sanremo Volley dell’indimenticato presidente Enrico Chiavari e poi nella squadra della Maurina Volley in B2), l’anno scorso Rebecca è approdata nelle fila della NLP mettendosi in mostra nei campionati under16, under18 e anche con la prima squadra impegnata nel campionato di Serie C, il massimo a livello regionale ligure.

Il grande salto di categoria la vedrà impegnata in una società che milita nei campionati nazionali di A1 e B2. Dalla società Nuova Lega Pallavolo Sanremo vanno i migliori ‘in bocca al lupo’ a Rebecca Scialanca per questa importante fase del suo percorso pallavolistico.