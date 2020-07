Sanremo, project financing da 3 milioni e mezzo di euro per il Green Park di Pian di Poma

Sanremo. «Il Green Park a Pian di Poma è stato aggiudicato in via definitiva». A darne l’annuncio è il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

«Un progetto molto importante al quale lavoravamo da tempo – aggiunge Biancheri -. Operazione di partenariato pubblico-privato con la formula del Project financing, per un totale di 3 milioni e mezzo di investimento a carico del proponente. Il progetto, oltre a prevedere una riqualificazione totale di un’area oggi degradata, su oltre 18 mila mq, andrà finalmente a risolvere l’annoso problema dell’area camper, dotando Sanremo di un’area dedicata e attrezzata di alto livello. Oltre al rifacimento della scogliera protettiva, sarà inoltre realizzato un parco urbano a mare con aree gioco per bambini e nuove aree verdi per oltre 1200 nuove piantumazioni previste, che andranno ad arricchire ulteriormente il nostro patrimonio arboreo».