Sanremo piange Cristian Ambesi, era in coma farmacologico dal 2017 a causa di un incidente stradale

Sanremo. E’ morto Cristian Ambesi, molto conosciuto e ben voluto nella Città dei fiori in quanto titolare di un autolavaggio a Portosole.

Nel 2017 era rimasto ferito in un incidente stradale poco lontano dalla sua attività, a causa del quale era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. In molti speravano che il ragazzo si riprendesse ma purtroppo non si è più risvegliato dal coma farmacologico.

Lascia la famiglia, il fratello Massimiliano e gli zii, e gli amici. Il padre, Vincenzo, purtroppo era venuto a mancare nel dicembre del 2017.