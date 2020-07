Sanremo, per sfuggire alla polizia scavalca recinzione A10 e si lancia di sotto: migrante salvato

Sanremo. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo insieme con i colleghi del nucleo specializzato Saf sono intervenuti intorno alle 4,30 del mattino al km 147 dell’A10, tra i caselli di Sanremo e Bordighera, direzione Francia, per recuperare un migrante che aveva scavalcato una recinzione e si era lanciato di sotto per sfuggire al controllo della polizia.

Lo straniero si trovava in autostrada con un gruppo di migranti, che sono tutti riusciti a fuggire. Lui, invece, ha preferito saltare nel buio ma è rimasto ferito. A soccorrerlo è accorso il personale sanitario del 118 con un’ambulanza. Per recuperarlo, però, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco specializzati in arrampicata.

Consegnato alle cure dei sanitari, l’uomo è stato poi trasportato in ospedale a Sanremo in codice giallo di media gravità.