Sanremo. La madre muore, il figlio incarica una ditta di imperiese di traslochi di portare via i mobili e le suppellettili all’interno dell’appartamento della donna e si ritrova gli agenti della polizia locale alla porta di cosa. E’ successo a Sanremo.

Quando durante un controllo del territorio finalizzato alla ricerca di veicoli abbandonati gli agenti della polizia locale si sono imbattuti in una discarica abusiva sotto un viadotto dell’autostrada.

Nella ricerca dei responsabili, attraverso la presenza di documenti e corrispondenza, è stato possibile trovare i proprietari della montagna di masserizie. Dopo un breve verifica è stato però accertato che la proprietaria dei mobili era deceduta. Il figlio, convocato presso il Comando per dare spiegazioni in merito, ha fornito tutta la documentazione con la quale aveva incaricato una società di traslochi di Imperia di svuotare l’appartamento dove viveva la madre.

Foto 4 di 4







Per il titolare della ditta di traslochi è scattata una denuncia penale, in quanto l’abbandono incontrollato di rifiuti, anche se non pericolosi, è penalmente rilevante se messa in atto da un imprenditore.