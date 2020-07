Sanremo ospita la 1a Selezione zonale U16 e il 1° Meeting zonale U11

Sanremo. Il 17 luglio andrà in scena la 1a Selezione Zonale U16 e il 1° Meeting Zonale U11 della classe Optimist, organizzati dallo YC Sanremo.

Se possibile saranno disputate 3 prove. La classifica sarà stilata in base alla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia in vigore. Premi andranno ai primi 5 della classifica generale, ai primi tre cadetti, alla prima classificata Femminile cadetti, alla prima classificata femminile Juniores e ai primi 5 della classifica generale per il Meeting U11. La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione.